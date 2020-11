Wielrenner Jakobsen na zware crash weer terug op de racefiets

Bijna vier maanden na zijn ernstige valpartij zit wielrenner Fabio Jakobsen weer op de racefiets. Begin augustus belandde de sprinter van Deceuninck – Quick-Step tijdens de openingsetappe van de Ronde van Polen door toedoen van landgenoot Dylan Groenewegen op volle snelheid in de boarding. Dinsdag plaatste Jakobsen een foto op zijn sociale media waarop te zien is dat hij weer voorzichtig fietst.

“Het is tot nu toe een hele reis geweest”, aldus Jakobsen. “Met deze post wil ik alle medisch specialisten bedanken die mij een heel eind op weg hebben geholpen. Hetzelfde geldt voor Deceuninck – Quick-Step en alle sponsors van mijn team voor de ondersteuning in mijn revalidatieproces. Ik kijk nu al uit naar mijn volgende operatie in januari. In de tussentijd zal ik langzaam weer beginnen met trainen.”

Jakobsen werd na zijn val twee dagen in een kunstmatige coma gehouden, van de ernstige gevolgen is hij momenteel nog steeds herstellende. Hij liep een hersenkneuzing op, kreeg 130 hechtingen in zijn gezicht, hield één tand over en brak stukken bot van zijn kaken af. De transplantatie van bot uit zijn bekkenkam voor zijn onder- en bovenkaak is succesvol verlopen.

Groenewegen werd twee weken geleden door de internationale wielerfederatie UCI voor negen maanden geschorst vanwege het veroorzaken van de botsing. De sprinter van Jumbo-Visma komt daardoor tot 7 mei 2021 niet in actie.