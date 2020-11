Wielrenner López verruilt Astana voor Movistar

De Colombiaanse wielrenner Miguel Ángel López rijdt komend seizoen voor het Spaanse Movistar. López, dit jaar winnaar van een bergrit in de Tour de France, komt over van Astana. Zijn laatste optreden voor die ploeg was bijzonder ongelukkig. In de eerste etappe van de Ronde van Italië, een individuele tijdrit, kwam López zwaar ten val.

López (26) reed zes jaar voor de Kazachse ploeg, een periode waarin hij zeventien overwinningen boekte. Zo schreef hij onder meer de Ronde van Zwitserland (2016) en de Ronde van Catalonië (2019) op zijn naam. ‘Superman López’ eindigde twee jaar geleden zowel in de Giro als de Tour als derde. In 2017 won hij twee ritten in de Vuelta. In de Tour pakte hij dit najaar de ritwinst op de Col de la Loze. Hij was de nummer 6 in het eindklassement.

“Ik ben zo gelukkig dat ik deel mag uitmaken van een van de belangrijkste ploegen uit de wielerwereld”, zegt López. “Ik ga er alles aan doen om Movistar en Colombia zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.”