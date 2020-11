Basketballers hopen zonder ritme op koers te blijven voor EK

De Nederlandse basketbalcompetitie ligt al wekenlang stil, maar toch gaan heel wat internationals zonder ritme deze week naar Turkije voor twee belangrijke EK-kwalificatiewedstrijden. Vanwege de tweede coronagolf werden vorige maand alle amateurcompetities in Nederland stilgelegd en dus ook de Dutch Basketball League. “Het is haast onmogelijk om jezelf wedstrijdklaar te houden”, zegt international Thomas van der Mars. De 2,08 meter lange basketballer komt uit voor Heroes Den Bosch, en speelde op 11 oktober zijn laatste officiële duel.

“De maatregelen volgden elkaar snel op. Het ging van zonder publiek te spelen, naar helemaal geen wedstrijden meer, tot niet eens meer normaal kunnen trainen”, aldus de in Gouda geboren basketballer. “Per basket waren maar maximaal drie personen toegestaan en we konden eigenlijk alleen maar goed conditietraining doen.” Bij de nationale ploeg gelden echter andere regels. “De Nederlandse selectie heeft een A-status, dus hier kunnen we gelukkig normaal en op volle kracht trainen.”

De voorbereiding van Oranje startte begin november, en verloopt vanwege de coronamaatregelen anders dan normaal. “Iedereen weet: één positieve test en het is einde oefening. Ik leef daarom echt in een sociaal isolement. Mijn ploeggenoten bij Oranje en mijn vriendin zijn de enige mensen die ik nog zie.” Bovendien is niet de volledige selectie bij elkaar in Amsterdam. “Ongeveer tien andere internationals spelen in het buitenland, en daar zijn de competities gewoon doorgegaan”, verklaart Van der Mars. “Zij reizen rechtstreeks van hun club naar Turkije.”

In een bubbel in Istanbul spelen de ‘Orange Lions’ van bondscoach Maurizio Buscaglia hun derde en vierde kwalificatieduel richting het EK, tegen Zweden (vrijdag) en Turkije (zondag). Nederland opende de kwalificatiereeks in februari met een verrassende zege op Turkije (65-72), de nummer 15 van de wereldranglijst. Nederland staat 44e. “We hebben vaak genoeg laten zien dat we hoger geplaatste teams kunnen verslaan”, zegt Van der Mars. “Het wordt tijd dat we de volgende stap gaan zetten en internationaal volwassener worden.”

Toch verwacht Van der Mars een stugger Turkije dan negen maanden geleden. “Ze zullen op scherp zijn gezet. Want tijdens onze zege zat er zeker onderschatting van hun kant bij.” Kroatië voert de poule aan met twee overwinningen, Nederland en Zweden volgen met één zege. Turkije staat na twee nederlagen onderaan. De eerste drie landen plaatsen zich voor het EK in 2022.