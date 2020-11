Een derde van Nederlanders sport minder sinds corona

Ruim één op de drie Nederlanders is minder gaan sporten sinds de uitbraak van het coronavirus. Bijna één op de tien is helemaal gestopt. Dat staat woensdag in ‘Sportgedrag en effecten coronapandemie’, een onderzoek dat is uitgevoerd door Ipsos in opdracht van sportkoepel NOC*NSF.

Bijna twee derde van de Nederlanders die minder zijn gaan sporten, noemt als belangrijkste reden het feit dat de sportclub dicht is. Binnen de groep tot en met 18 jaar wordt die reden zelfs nog meer genoemd, namelijk door 71 procent.

Er is ook een groep die vanwege het coronavirus juist is begonnen met sporten of meer is gaan sporten. Het gaat om 13 procent van de Nederlanders. Wandelen (15 procent), hardlopen (14 procent) en fitness (13 procent) zijn het populairst bij die groep. Als belangrijkste redenen worden opgegeven dat men fit en gezond wil blijven en dat men op gewicht wil blijven.

“Een grote groep Nederlanders weet gelukkig zelf voldoende sport- en beweegactie te organiseren in hun dagelijkse routine. Maar er is ook een hele grote groep Nederlanders die écht een sportclub nodig hebben om in beweging te komen, waar ze op de hen bekende manier sportles krijgen van een trainer, in een team kunnen trainen en wedstrijden kunnen spelen. Bij die groep verdwijnt de motivatie om te sporten zodra de sportclubs hun deuren moeten sluiten of alleen zeer beperkt open mogen zoals nu”, zegt Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF.

NOC*NSF meldt dat uit het onderzoek verder naar voren komt dat het lidmaatschap van sportclubs onder druk komt te staan. Meer dan de helft van de Nederlanders geeft aan in 2021 de contributie te willen blijven betalen. Een op de vier mensen verwacht wel een contributieverlaging. 8 procent geeft aan het lidmaatschap op te zeggen als de huidige situatie zich zo doorzet in het nieuwe jaar.

Ipsos voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de ‘Sportdeelname Index’ uit. In dit onderzoek wordt iedere maand aan minimaal 3000 Nederlanders gevraagd of zij in de afgelopen maand hebben gesport, welke sporten dat zijn en hoe vaak. Voor het rapport ‘Sportgedrag en effecten coronapandemie’ is er een aantal extra vragen gesteld over aanpassing in sportgedrag, het gemis in sport en het betalen van lidmaatschap.