Organisatie spreekt geruchten over afgelasting WK ski 2021 tegen

De eerstvolgende wereldkampioenschappen alpineski in februari 2021 in Italië gaan door, zegt de voorzitter van de organisatie Alessandro Benetton. Daarmee drukt hij geruchten over afgelasting van het toernooi vanwege de coronapandemie de kop in.

“Cortina is absoluut klaar om het sportevenement te organiseren”, aldus Benetton. “Een beslissing over het toelaten van veel of beperkt publiek, of helemaal geen toeschouwers, zal pas vlak voor het evenement worden genomen. De Italiaanse regering heeft een financiële garantie gegeven in het geval van ingrijpende gebeurtenissen, zoals een annulering. Maar we zijn ervan overtuigd dat het evenement zal plaatsvinden.”

Het Italiaanse Cortina d’Ampezzo, gelegen in de Dolomieten, is het decor van de WK van 9 tot en met 21 februari 2021. Samen met medeorganisator Milaan is Cortina d’Ampezzo in 2026 ook verantwoordelijk voor de Winterspelen.