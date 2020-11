Wielrenner Loetsenko blijft Astana trouw

Wielrenner Alexei Loetsenko rijdt ook volgend jaar bij Astana. De ploeg, die volgend jaar als Astana-Premier Tech door het leven gaat, heeft daarmee de selectie rond. Die telt 31 renners onder wie de Deen Jakob Fuglsang en het Russische talent Aleksandr Vlasov.

Loetsenko (28) won dit jaar een etappe in de Tour de France en was eerder al goed voor ritwinst in onder meer Parijs-Nice, de Ronde van Zwitserland, de Ronde van Spanje en Tirreno-Adriatico. “Ik denk dat ik de afgelopen jaren duidelijke progressie heb geboekt met mooie resultaten tot gevolg. Ik ben blij dat de ploeg met me door wil en dat ik me hier verder kan ontwikkelen”, reageerde Loetsenko op de contractverlenging. Bij zijn team treft hij ook twee nieuwe ploegleiders. De Canadees Steve Bauer en de Kazach Dmitri Moeravjev, beiden oud-renner, completeren de coachingsstaf.