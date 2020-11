NOC*NSF wil in belang gezondheid meer ruimte voor sport

Sportkoepel NOC*NSF heeft minister Tamara van Ark van Medische Zorg en Sport opgeroepen sport in te zetten om de negatieve gezondheidsontwikkelingen te stoppen. De coronacrisis verergert groeiende beweegarmoede, teruglopende motorische vaardigheden, toename van welvaartsziekten en bevattelijkheid voor infectieziekten. Dat blijkt uit de Monitor Sport en Corona II, opgesteld door het Mulier Instituut.

Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF: “In de Monitor Sport en Corona II lezen we de bevestiging dat de gezondheid van de inwoners van Nederland achteruitgaat, niet in het minst doordat ze minder sporten en bewegen. Wij dringen er bij de overheid al langer op aan om onze krachtige lokale sportinfrastructuur in te zetten om deze negatieve ontwikkeling te stoppen. We hebben de komende tijd een vitale en weerbare bevolking nodig. Los van de kosten die op de lange termijn moeten worden gemaakt vanwege de gezondheidsachterstanden die velen nu oplopen.”

NOC*NSF dringt er daarom opnieuw op aan sporten mogelijk te maken op de eigen sportaccommodatie. Dielessen: “Wanneer we weer op een normale manier kunnen trainen en onderlinge wedstrijden kunnen spelen, komt vanzelf ook het plezier in de sport terug. We hebben eerder aangetoond dat op een veilige manier te kunnen organiseren, door bijvoorbeeld af te spreken dat je na je sportactiviteit weer vertrekt, drukte via roosters te voorkomen en de kleedkamers en kantines dicht te houden. Ook snappen we heel goed dat er geen sprake van wedstrijden met andere verenigingen kan zijn of blijven hangen voor de gezelligheid.”