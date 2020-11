Schaatscoach Orie geniet van spanningselement bij NK sprint

Als er iemand uitkijkt naar de NK sprint komend weekeinde in Thialf is het schaatscoach Jac Orie wel. Niet alleen omdat de voorman van Team Jumbo-Visma niet minder dan vier kanshebbers heeft op de titel, maar zeker ook vanwege het grote spanningselement. Want titelverdediger Kjeld Nuis en oud-kampioen Ronald Mulder (2017) zijn in Heerenveen eveneens van de partij, al waren beiden in het voorseizoen nog wel flink ziek en zitten ze in deze fase wellicht nog niet op hun topniveau.

“Onze vier kandidaten hebben hun eigen speerpunten. Thomas Krol op de 1000 meter, Dai Dai N’tab op de 500 en Kai Verbij en Hein Otterspeer kunnen beide afstanden heel goed rijden”, legt Orie uit. “Ze komen allemaal vanuit een ander perspectief het toernooi in en staan er goed voor. Dat maakt het heel interessant en spannend, zeker ook voor mij.”

Orie durft geen uitspraken te doen over de mogelijke winnaar van de vierkamp. “Over het algemeen heeft iedereen er wel één slechte rit tussen zitten. Daar wordt de titel meestal op verloren. Vaak ook op de laatste dag, waardoor het hele podium nog op z’n kop gaat. Het is dus belangrijk dat je slechtste afstand iets beter is dan die van de rest. Er zijn veel scenario’s mogelijk en dat maakt een NK sprint vaak zo leuk en zo lastig te voorspellen.”