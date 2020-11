Schaatsster Wüst wel van start op NK sprint

Schaatsster Ireen Wüst doet komend weekeinde in Thialf mee aan de NK sprint. Vorige week moest Wüst de NK allround overslaan vanwege een blaasontsteking. Zaterdag en zondag wordt in Thialf gestreden om de Nederlandse titels. Zowel de mannen als de vrouwen rijden twee keer de 500 en twee keer de 1000 meter.

“We kunnen weer! Mijn herstel is goed gegaan de afgelopen dagen en ik kan van start tijdens het NK sprint dit weekend”, aldus de 34-jarige Brabantse. “Toekijken vorige week was frustrerend, maar dat is geweest. Kan niet wachten om mezelf weer te testen op het ijs.”

Wüst veroverde in 2017 de Nederlandse sprinttitel. Vorig jaar ging de titel voor de tweede keer naar Letitia de Jong, die in 2018 ook al de beste sprintster was.