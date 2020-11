Skiester Jelinkova zorgt voor beste Nederlandse prestatie ooit

Skiester Adriana Jelinkova is bij de parallel reuzenslalom in het Oostenrijkse Lech als tiende geëindigd. Dat is de beste prestatie voor een Nederlandse ooit in een wereldbekerwedstrijd in het alpineskiën. Ze verbeterde de prestatie van Angelika van der Kraats, die in 1985 elfde werd op de combinatie in Bad Kleinkirchheim.

Petra Vlhova won bij kunstlicht in Lech. De Slowaakse leidster in het klassement om de wereldbeker was het vorige weekeinde in Levi ook al twee keer de beste op de slalom.

Vlhova versloeg in de finale Paula Moltzan. De Amerikaanse gleed weg in kansrijke positie en moest genoegen nemen met de tweede plaats, wel haar eerste keer op het podium. De Zwitserse Lara Gut-Behrami werd derde.