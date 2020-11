Verstappen heeft vertrouwen in race in Bahrein

Max Verstappen ziet de race op het circuit van Bahrein in de Formule 1 van het komend weekeinde met optimisme tegemoet. “Ik heb er best vertrouwen in”, zegt hij op Verstappen.nl. “We hebben een paar nieuwe onderdelen getest en dat voelde zeker positief. In het verleden hebben we hier als Red Bull echter nooit echt een kans gehad om te winnen. Nu hoop ik daar natuurlijk wel op.”

Het WK-klassement is voor Verstappen van minder belang. “Tweede of derde, dat maakt me niet zoveel uit. Ik vind het belangrijker dat we het seizoen met drie positieve races afsluiten.” Lewis Hamilton veroverde in de vorige race in Turkije al de wereldtitel.

Verstappen werd zesde in Turkije. Hij sprak van een race om snel te vergeten. “Soms heb je van die weekenden dat het allemaal niet wil lukken. Jammer. Ik keek echt uit naar de Turkse Grand Prix. Maar we hebben dit jaar ook veel goede momenten gehad. Hopelijk gaat het hier in Bahrein weer probleemloos.”

In aanloop naar de GP van Bahrein is een coronabesmetting geconstateerd bij het team van Verstappen. Het gaat om Jonathan Wheatley, sportief directeur bij Red Bull.