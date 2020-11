Begrip sporters voor missen EK: wat ik zag vond ik onbegrijpelijk

Terwijl judoka’s afreisden naar Praag voor het EK bleven de baanwielrenners thuis. Net als de turners die over twee weken hun Europese titelstrijd vanwege de coronacrisis mijden, terwijl de handbalsters volgende week dan weer wel naar Denemarken afreizen voor het EK. Tot scheve gezichten leidde het niet. Niet bij Harrie Lavreysen in ieder geval, de wereldkampioen sprint die in maart voor het laatst een wedstrijd reed. Noch bij Bart Deurloo, de turner die al een jaar zijn kunsten slechts in de trainingshal uitvoert.

Lavreysen had ook beelden gezien van de judoka’s in Praag. “Ze mochten elkaar geen hand geven. Tsja, of dat nou zin heeft om corona buiten de deur te houden bij een contactsport als judo?” De Brabander werd in het vroege voorjaar drievoudig wereldkampioen op de piste van Berlijn. Sindsdien heeft hij alleen maar getraind. Veel wedstrijden zijn er sowieso niet voor de baanwielrenners, het besluit om niet naar het EK in het Bulgaarse Plovdiv af te reizen had zijn volledige instemming. “De KNWU heeft, in samenspraak met NOC*NSF, besloten dat het niet veilig was. De uitleg was gewoon helder. Er was een te groot risico op coronabesmetting en de gevolgen van die ziekte zijn gewoon niet bekend genoeg.”

Deurloo is al helemaal niet bezig met EK’s. Niet van andere sporten (“volg ik niet zo”), niet van turnen. “Gaat ons EK door dan?” vraagt de Rotterdammer, die wel wist dat dat zijn bond al besloten had niet naar het Turkse Mersin af te reizen. Dat deed de KNGU op medische gronden, zo legt technisch directeur Mark Meijer uit: “Er was sowieso veel onduidelijkheid over de situatie daar. Er werd bijvoorbeeld geen bubbel gecreĆ«erd.”

Deurloo zat er niet mee. “Ik had sowieso niet meegedaan. Ik ben nu gewoon volop in training met het oog op de Spelen. Ik heb nog nooit zo’n lange periode geen wedstrijden geturnd. Dat verandert hopelijk in het voorjaar. In maart zou er al weer een EK zijn. Met het oog op de Spelen hoop ik dan wel ook op een paar World Cups te turnen. Maar een lange periode alleen trainen kan in onze sport geen kwaad.”

Lavreysen lukt het ook wel om met trainen op niveau gemotiveerd te blijven. “Wij hebben getraind alsof we aan het EK zouden deelnemen en interne wedstrijden gehouden. De teamsprint kun je bovendien makkelijk trainen zonder wedstrijd. Gewoon een kwestie van een tijd neerzetten.”

“Het verbaasde me wel dat Nederland vertegenwoordigd was bij het EK judo. Maar misschien hebben ze die wedstrijden echt nodig. Ik zie Roy Meyer nog niet met Henk Grol trainen, terwijl ik hier gewoon tegen Jeffrey (Hoogland) kan rijden. Dat is misschien het verschil. Ik begrijp heel goed dat we er niet waren in Plovdiv. Het stelde ook niks voor: een paar goede Russen en de Duitser Levi die veel won. Wat ik verder zag vond ik ook onbegrijpelijk: teamfoto’s met iedereen hand-in-hand, geen mondkapjes. Ik was blij dat we er niet waren.”