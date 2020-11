Maradona in besloten kring begraven

Op de begraafplaats Bella Vista even buiten de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires is donderdagmiddag (lokale tijd) de besloten uitvaartplechtigheid van Diego Maradona gehouden. Dat was te zien op beelden van de Argentijnse televisie.

Bij de plechtigheid waren alleen familieleden en enkele vrienden van de voormalige topvoetballer aanwezig.

Argentijnse media meldden aanvankelijk dat begrafenis mogelijk zou worden uitgesteld, omdat nog zoveel mensen afscheid wilden nemen van Maradona. Toch zette de rouwstoet zoals gepland aan het begin van de avond koers richting de begraafplaats.