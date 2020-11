Spelen in gevaar voor geblesseerde hockeyer De Wijn

Hockeyer Sander de Wijn heeft een zware blessure opgelopen, die hem mogelijk de Olympische Spelen in Tokio gaat kosten. Het ging voor de 30-jarige international van Oranje deze week mis op de training bij de nationale ploeg. “De pees van mijn lies, aanhechting aan mijn schaambot is afgescheurd”, meldt De Wijn op Instagram. “Een zeer zeldzame blessure.”

De verdediger van Kampong heeft volgens de artsen vier tot zes maanden nodig om te revalideren. “De OS van Tokio staan op de tocht. De tijd is kort, maar ik ga nog één keer alles geven in deze revalidatie”, aldus De Wijn, die eind 2018 op het WK in India al een zware hamstringblessure opliep. Zonder De Wijn verloor Oranje in de WK-finale van België.

De 148-voudig international pakte met de Nederlandse hockeyers zilver op de Spelen van Londen 2012. Vier jaar later in Rio de Janeiro greep Oranje naast de medailles (vierde).