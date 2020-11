Tokio heeft ‘testkalender’ voor uitgestelde Spelen rond

Het organisatiecomité van de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio heeft een nieuwe kalender opgesteld voor de testevenementen in de aanloop naar beide Spelen. De kalender bevat achttien evenementen. Zo wordt in de aanloop naar de Spelen onder meer een marathon gehouden in Sapporo.

De olympische marathon is verplaatst naar het noordelijk gelegen Sapporo, omdat het daar in de zomer wat minder heet is dan in Tokio. Het organisatiecomité moet nog wel een datum vinden voor het testevenement in die stad.

Het eerste ‘testevent’ is begin maart in het Aquatics Centre, het zwembad in Tokio. Daar wordt het olympisch kwalificatietoernooi voor synchroonzwemsters gehouden. De Nederlandse zusjes Noortje en Bregje de Brouwer hopen zich dan te kwalificeren voor de Spelen. Ze moeten op het OKT op de ‘geschoonde’ lijst bij de eerste zeven eindigen.

In aanloop naar de Spelen, die vanwege de coronapandemie een jaar zijn uitgesteld naar de zomer van 2021, worden onder meer testevenementen gehouden in de sporten waterpolo, rugby, baanwielrennen, BMX, skateboarden, volleybal, atletiek en turnen. Voor de Japanners dienen die evenementen ook als voorbereiding op hoe ze moeten omgaan met de coronamaatregelen. Bij een aantal evenementen is publiek toegestaan.