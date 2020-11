Verstappen rijdt tweede tijd in tweede training GP Bahrein

Max Verstappen heeft de op een na snelste tijd gereden in de tweede vrije training van de Grote Prijs van Bahrein in de Formule 1. De tijd van de Nederlander in zijn Red Bull was 1.29,318. Alleen Lewis Hamilton was sneller, 1.28,971.

De Brit, die in de vorige race al wereldkampioen werd, was ’s ochtends in de eerste sessie in zijn Mercedes ook al de snelste. Verstappen kwam toen tot de zesde tijd.

Alexander Albon crashte zwaar in de training. De ploeggenoot van Verstappen meldde wel onmiddellijk dat hij zelf ongedeerd was gebleven. Zijn auto is flink beschadigd en de oefensessie werd tijdelijk stilgelegd.

Kort daarna was er nog even oponthoud omdat er een hond over de baan liep.