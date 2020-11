Flinke sprong golfer Besseling in Zuid-Afrika

Golfer Wil Besseling heeft met een sterke derde ronde een flinke sprong gemaakt in het klassement van het Alfred Dunhill Championship in Zuid-Afrika. De 34-jarige Noord-Hollander klom dankzij een ronde van 68 slagen (vier onder par) naar de gedeelde achttiende plek. Joost Luiten en Darius van Driel zakten beiden door een ronde van 73 slagen weg in het klassement.

Besseling begon met twee bogeys op de eerste vijf holes, maar wist daar zes birdies tegenover te zetten. Hij staat nu op een totaal van 211 slagen, negen meer dan de Poolse leider Adrian Meronk. Besseling schoot 27 plekken omhoog in het klassement.

Luiten viel vrijdag al weg uit de top 10 van het klassement door een 72’er. Met een totaal van 214 neemt de 34-jarige Rotterdammer nu de gedeelde 36e plaats in. Van Driel staat met 217 op plek 50.