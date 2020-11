Oud-speler en coach Van Helfteren erelid basketbalbond NBB

Toon van Helfteren is benoemd tot erelid van de Nederlandse Basketball Bond (NBB). Dat maakte voorzitter Joop Brakenhoff zaterdag bekend tijdens de algemene ledenvergadering van de NBB. De 69-jarige Van Helfteren is recordinternational en voormalig bondscoach. Momenteel is hij coach van Zeeuw & Zeeuw Feyenoord Rotterdam.

Van Helfteren is het zevende erelid. De geboren Delftenaar was als speler negentien seizoenen actief in de eredivisie. Hij kwam daarnaast liefst 207 keer uit voor Oranje. Na zijn actieve loopbaan werd hij vier keer gekozen tot coach van het jaar en fungeerde hij in twee periodes tussen 1994 en 2019 (129 interlands) als bondscoach. In 2015 slaagde hij erin met Oranje voor het eerst in 26 jaar deelname aan het EK af te dwingen.

Van Helfteren was reeds in 1988 benoemd tot lid van verdienste van de NBB en in 2019 kreeg hij een koninklijke onderscheiding.