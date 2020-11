Rugbyers Nieuw-Zeeland eren Maradona voor hun haka

De befaamde haka, de rituele dans waarmee de rugbyers van Nieuw-Zeeland hun tegenstanders begroeten, is zaterdag voorafgegaan door een eerbetoon aan Diego Maradona. Voor hun wedstrijd tegen Argentinië legde Sam Cane, de aanvoerder van de All Blacks, een shirt van de Nieuw-Zeelanders met de naam van de woensdag overleden voetbalheld en het nummer 10 neer tussen de teams die tegenover elkaar stonden opgesteld.

Dat gebeurde in Newcastle, ten noorden van Sydney, waar beide teams elkaar troffen in het kader van het Tri Nations-toernooi. Er was gesuggereerd dat Nicolas Sanchez, de sterspeler van de Argentijnen, niet meer met het rugnummer 10 zou spelen. Maar de uitblinker van het vorige duel tussen beide landen, zeer verrassend gewonnen door de Pumas, droeg zijn vertrouwde shirt.

“Ik denk dat Maradona voor iedereen een legende is, maar in Argentinië was hij welhaast een god”, zei de Argentijnse coach Mario Ledesma, 84-voudig international, kort voor de wedstrijd. Maradona was een groot rugbyfan en Ledesma onmoette hem meerdere keren.