Schaatsster Kok verslaat Leerdam met miniem verschil op 500 m

Schaatsster Femke Kok heeft bij de NK sprint in Thialf de eerste 500 meter op haar naam gebracht. De Nederlands kampioene op deze afstand wist haar grote rivale Jutta Leerdam echter niet op fikse afstand te zetten. Kok zegevierde in een tijd van 37,51 seconden. Daarmee was de 20-jarige Friezin welgeteld 0,02 seconden sneller dan Leerdam, die in 37,53 als tweede eindigde. Michelle de Jong reed met een persoonlijk record van 38,04 de derde tijd.

Later op zaterdag rijden de vrouwen de eerste 1000 meter. Op deze afstand wil Leerdam als wereldkampioene haar slag slaan.

Olympisch shorttrackkampioene Suzanne Schulting belandde met een persoonlijk record van 38,57 op de vijfde plaats. Ireen Wüst, net hersteld van een blaasontsteking, kwam niet verder dan de twaalfde plek (39,10). Titelhoudster Letitia de Jong, die vier weken geleden door een heupblessure de NK afstanden miste, belandde met 39,75 op de negentiende plaats.

Jorien ter Mors, vorig seizoen de nummer 2 bij de NK sprint, meldde zich zaterdagochtend af wegens een enkelblessure.