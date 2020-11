Ter Mors meldt zich met enkelblessure af voor NK sprint

Jorien ter Mors heeft zich zaterdagochtend afgemeld voor het NK sprint dat later op de dag begint in Heerenveen. De schaatsster van Team IKO heeft te veel last van een enkelblessure, zo meldt haar ploeg.

Ter Mors is dinsdag tijdens een training door haar enkel gegaan en kon de dagen erna niet schaatsen. Een test vrijdag op het ijs van Thialf verliep goed, maar zaterdag bleek de reactie op haar gekwetste enkel van dien aard dat ze niet in actie kan komen. “Ik vind het een ongelofelijke domper dat ik dit weekend niet kan deelnemen, want ik had echt mijn zinnen gezet op dit NK sprint”, zegt de drievoudig olympisch kampioene in een reactie. “Het is vreselijk frustrerend, maar mijn enkel doet nu gewoon te veel pijn om dit weekend hard te schaatsen.”