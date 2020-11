Verstappen derde in kwalificatie GP Bahrein

Max Verstappen begint vanaf de derde startplek aan de Grote Prijs van Bahrein in de Formule 1. De Nederlandse kopman van Red Bull moest onder het kunstlicht op het circuit van Sakhir beide Mercedessen voor zich dulden in de kwalificatie. Lewis Hamilton, die zich twee weken geleden in Turkije al verzekerde van titelprolongatie, pakte in 1.27,264 zijn 98e poleposition. Teamgenoot Valtteri Bottas kwalificeerde zich als tweede, op bijna drie tienden van een seconde.

Verstappen, die 0,414 seconde moest toegeven op Hamilton, heeft zondag om 15.10 uur Nederlandse tijd zijn teamgenoot Alexander Albon naast zich staan op de startopstelling. Albon reed de vierde tijd in de kwalificatie. De Thai crashte een dag eerder zwaar tijdens de tweede vrije training.

“Al met al was het een goede kwalificatie”, zei Verstappen, die wel klaagde over de grip aan de achterkant van zijn bolide. “Het wordt een zware race voor de banden. De Mercedessen zijn moeilijk te verslaan. Ik moet in ieder geval proberen dicht bij ze te blijven.” Als nummer 3 van de kwalificatie start Verstappen vanaf de ‘schone’ kant van de baan. Hij ziet dat als een voordeeltje ten opzichte van plek twee, zei Verstappen over de boordradio.

Bottas reed naar eigen zeggen een vrijwel foutloos rondje. De tweede plek voelde dan ook als een teleurstelling voor de Fin. “Ik heb heel hard gepusht, het voelde goed, maar dat kwam niet tot uiting in de tijd. Heel verwarrend.” Hamilton kan met zijn zevende wereldtitel op zak vrijuit rijden. “Het belangrijkste is plezier hebben, genieten van wat je doet”, zei de Brit. “Mijn jongens werken week in, week uit zó hard. De titel is binnen, de druk is eraf, maar we gaan gewoon door.”

Volgende week rijden de coureurs weer in Bahrein, op 13 december is de seizoensafsluiting in Abu Dhabi. Hamilton kan in Abu Dhabi de honderdste ‘pole’ uit zijn carrière pakken.