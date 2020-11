Verstappen snelste in derde vrije training Bahrein

Max Verstappen heeft de beste tijd neergezet in de derde vrije training van de Grote Prijs van Bahrein in de Formule 1. De tijd van de Nederlander in zijn Red Bull was 1.28,355. De beide Mercedes-coureurs bleven het dichtst in zijn buurt. Wereldkampioen Lewis Hamilton was 0,263 seconde minder snel dan Verstappen. De Brit was vrijdag in de eerste twee vrije trainingen beide malen de snelste geweest. Verstappen was toen een keer zesde en een keer tweede.

De derde tijd was zaterdag voor de Fin Valtteri Bottas, die 0,366 toegaf op Verstappen. Diens teamgenoot Alexander Albon, vrijdag nog gecrasht, liet de vierde tijd noteren. Het verschil met Verstappen was zes tienden. Albon bleef de Spanjaard Carlos Sainz (McLaren) een halve seconde voor.

Zaterdagmiddag volgt de kwalificatie, de race is zondag.