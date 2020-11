Boksduel tussen Tyson (54) en Jones (51) eindigt onbeslist

Vijftien jaar nadat hij afscheid nam van de ring heeft bokser Mike Tyson tijdens een demonstratiepartij laten zien dat hij zijn rentree op 54-jarige leeftijd serieus neemt. Tysons gevecht met de drie jaar jongere Roy Jones jr. in Los Angeles eindigde na acht ronden onbeslist. Het duel vond plaats zonder toeschouwers maar was wereldwijd via pay-per-view te volgen.

Die uitkomst was in lijn met een besluit van een atletencommissie in Californië die onder meer had bepaald dat de rondes 2 minuten moesten duren in plaats van de gebruikelijke 3, dat de boksers elkaar niet knock-out mochten slaan en dat er geen jury zou zijn om een winnaar uit te roepen. Zo moest de gezondheid van de 50-plussers worden bewaakt.

“Die 2 minuten leken er soms wel 3”, zei Tyson die zich kon vinden in de door een officieuze jury bepaalde uitslag. “Ik ben blij dat dit erop zit en kijk uit naar een volgende partij.” Tyson viel 50 kilo af voor de demonstratiepartij die een voorbode moet zijn voor meer gevechten. Met Jones jr. trof hij een tegenstander die sinds januari 2018 niet meer in de ring had gestaan.

Tyson geldt als een van de beste boksers ooit. Hij had de wereldtitels van de WBA, WBC en IBF in bezit en wist ze ook nog te prolongeren. Tyson zat ook jarenlang in de gevangenis vanwege verkrachting. Jones jr. is eveneens meervoudig wereldkampioen, eerst in het licht zwaargewicht en later ook als zwaargewicht. Tyson wil met zijn gevechten ook geld inzamelen voor goede doelen.