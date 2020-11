Formule 1: grondig onderzoek naar ongeluk Grosjean

De Formule 1 wil een grondig onderzoek naar het ongeluk van Haas-coureur Romain Grosjean bij de Grote Prijs van Bahrein. Volgens sportief directeur van de F1, Ross Brawn, heeft de halo, de veiligheidsbeugel op de cockpit van de Formule 1-wagen, Grosjean gered. De Fransman crashte vlak na de start hard in de vangrail, waarbij zijn wagen in tweeën brak en in brand vloog. De coureur wist zichzelf te bevrijden en kwam er redelijk ongeschonden vanaf.

“Het vuur was zorgwekkend, de breuk in de vangrail was zorgwekkend. Hetgeen dat ons erdoor heeft gesleept was de veiligheid van de wagen”, zei Brawn. “Vangrails die openbreken was een klassiek probleem meerdere jaren geleden. Het lijdt geen twijfel dat de halo de dag heeft gered en Grosjean heeft gered.”

Brawn refereerde er nog eens aan dat er aanvankelijk scepsis was over de invoering van de halo. “Er was controverse, maar er kan nu geen twijfel meer over bestaan. Een diepe buiging voor diegenen die de introductie ervan hebben doorgedrukt.”

Ook voorzitter Jean Todt van de internationale autosportfederatie FIA was opgelucht dat Grosjean relatief ongeschonden uit de crash was gekomen. “Dank aan dr. Ian Roberts en de teams van de FIA voor hun moedig en efficiënt ingrijpen. We hebben altijd veiligheid bovenaan onze prioriteiten staan en zullen dat blijven doen.”