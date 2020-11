Gold Race-winnaar Gasparotto beëindigt wielercarrière

Wielrenner Enrico Gasparotto heeft zijn afscheid aangekondigd. De 38-jarige wielrenner heeft via een verklaring op social media laten weten dat hij per direct stopt. De geboren Italiaan, die in 2019 de Zwitserse nationaliteit aannam, reed afgelopen seizoen voor NTT Pro Cycling.

Gasparotto, die in 2004 begon als profwielrenner en een jaar later Italiaans kampioen werd, won in 2012 de Amstel Gold Race in het shirt van Astana en herhaalde dat nog eens in 2016 namens de Belgische ploeg Wanty – Groupe Gobert. Hij eindigde ook nog in 2010 en 2018 als derde in de Limburgse heuvelklassieker. In 2008 won hij ook het eindklassement van de Ster Elektrotour in Nederland.

In de verklaring bedankt Gasparotto alle ploegen waarvoor hij heeft gereden, zijn familie en alle wielerfans, sponsoren en ploeggenoten.