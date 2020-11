Grosjean was eerst sceptisch, maar is nu heel dankbaar voor halo

Formule 1-coureur Romain Grosjean heeft op social media in een kort videofilmpje vanaf zijn ziekbed laten weten dat het naar omstandigheden goed met hem gaat. De Fransman, met beide handen in het verband vanwege de opgelopen brandwonden, bedankte met een glimlach ook alle hulpverleners op het circuit van Sakhir en in het ziekenhuis voor hun werk. Daarnaast toonde de 34-jarige rijder van Haas Formula One Racing tevens alweer de nodige zelfspot.

“Ik was enkele jaren geleden geen voorstander van de halo”, doelde hij op de cockpitbescherming die in 2018 werd ingevoerd in de vorm van een veiligheidsbeugel op de bolide. “Ik denk nu dat het een geweldige constructie is voor de Formule 1. Zonder de halo had ik jullie nu niet kunnen toespreken. Bedankt voor alle steunbetuigingen en boodschappen en ik hoop snel weer zelf wat berichten te kunnen tikken en te versturen over hoe het met mij gaat”, doelde hij op zijn dik ingepakte vingers.

Grosjean crashte vlak na de start van de Grote Prijs van Bahrein hard in de vangrail, waarbij zijn wagen in twee├źn brak en in brand vloog. De Franse coureur wist zichzelf uit de vuurzee te bevrijden en kwam er uiteindelijk nog redelijk goed van af.