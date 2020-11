Hamilton prijst veiligheid in Formule 1 na crash Grosjean

Lewis Hamilton prees na afloop van zijn zege bij de Grote Prijs van Bahrein de veiligheidsmaatregelen in de Formule 1. Die hebben er waarschijnlijk voor gezorgd dat collega Romain Grosjean een crash en de daaropvolgende vuurzee relatief ongeschonden heeft overleefd.

“Het was een schokkend beeld om te zien”, zei Hamilton die na het stilleggen van de race eerder op de dag ook al via social media had gereageerd dat hij opgelucht was dat Grosjean het goed maakte. “Als ik in de wagen stap, weet ik dat ik risico’s neem. Maar het was gruwelijk. Ik ben zo dankbaar dat de halo zijn werk heeft gedaan. Het had zo veel erger kunnen zijn.”

Volgens Hamilton herinnert zo’n crash de mensen die kijken eraan dat het nog altijd een gevaarlijke sport is. “De Formule 1 en de FIA hebben een geweldige klus geklaard om het veiliger te maken.”

Hamilton, die na de herstart de Red Bull-coureurs Max Verstappen en Alexander Albon voorbleef, sprak van een lichamelijk zware race. “Red Bull had veel snelheid, dus ik moest volle bak rijden om hen voor te blijven.”