Schaatser Otterspeer pakt 3e nationale sprinttitel en EK-ticket

Schaatser Hein Otterspeer heeft zich bij de NK sprint op de afsluitende 1000 meter niet meer laten verrassen. De 32-jarige klassementsleider had na een bekeken race aan de derde tijd (1.08,78) voldoende om zijn derde titel bij dit toernooi binnen te halen. Hij was eerder in 2015 en 2019 de beste sprinter van Nederland.

Het podium in het lege Thialf was volledig gevuld met rijders van Team Jumbo-Visma. Kai Verbij pakte zilver in het eindklassement. De kampioen van 2016 reed op de tweede 1000 meter de tweede tijd (1.08,62). Het brons was voor Dai Dai N’tab, die de vierkamp beëindigde met de zesde tijd (1.09,28).

Thomas Krol, ook van Jumbo-Visma, zegevierde op de tweede 1000 meter met een tijd van 1.08,34. Hij belandde daarmee op de vierde plek in de eindstand.

Krol was één van de drie kanshebbers die uit het toernooi wegviel. Als nummer 2 van het klassement ging hij zondag op de tweede 500 meter onderuit. Op zaterdag was Ronald Mulder de grote verliezer. De kampioen van 2017 werd op de 500 meter na een razendsnelle opening zwaar gehinderd op de kruising door titelhouder en ploeggenoot Kjeld Nuis, die na de dramatische race werd gediskwalificeerd.

Mulder mocht het nog een keer overdoen en wist zowaar nog de derde tijd te rijden (34,86), maar kwam kort daarna kracht tekort om ook op de 1000 meter nog een goede tijd neer te zetten (elfde in 1.10,49). Mulder won zondag nog wel de tweede 500 meter (34,80), maar liet als nummer 4 van het klassement de afsluitende 1000 meter schieten. Verbij moest daardoor alleen rijden.

Otterspeer kreeg in zijn lange loopbaan meer dan eens te maken met pech, blessures of andere tegenslag, maar dit keer was hij in het lege Thialf twee dagen de meest constante sprinter. “Deze titel doet me echt heel veel”, liet hij opgetogen bij de NOS weten. “Alles en iedereen stond er en dan is het echt wel kicken als je het kampioenschap op deze manier naar huis rijdt. Ik ben supertrots en superblij.”

Otterspeer verdiende met zijn triomf in Heerenveen een ticket voor de EK sprint half januari in Thialf. “Nu moet het ook internationaal gaan gebeuren. Ik heb al wel een bronzen en zilveren WK-medaille behaald, maar nog geen titel. Ik heb nu wel het gevoel dat goud ook internationaal steeds dichterbij komt.”