Schaatsster Kok wint ook de tweede 500 meter bij NK sprint

Schaatsster Femke Kok heeft bij de NK sprint in Heerenveen ook de tweede manche over 500 meter gewonnen. De 20-jarige Friezin versloeg in de laatste rit haar grote rivale Jutta Leerdam met gering verschil: 37,52 seconden tegen 37,60. Een dag eerder was de marge nog iets kleiner: 37,51 tegen 37,53.

Op de afsluitende 1000 meter verdedigt Kok een voorsprong van 0,31 seconde op Leerdam. Suzanne Schulting staat in het klassement op de derde plek, op 4,44 seconden van de leidster. De olympisch shorttrackkampioene verbeterde voor de derde keer bij deze NK een persoonlijk record. Ze reed zondag met 38,35 de vierde tijd. Michelle de Jong finishte als derde in 38,19.

Leerdam kon zaterdag op de 1000 meter, de afstand waarop ze wereldkampioene en Europees kampioene is, het verschil nog niet maken. Ze moest achter Kok (1.14,23) genoegen nemen met de tweede tijd (1.14,34). Leerdam liet na haar race weten dat één van haar schaatsen niet goed was afgesteld. Daardoor kon ze geen toptijd neerzetten. Bij de NK afstanden begin deze maand in Thialf zegevierde de 22-jarige Westlandse met een tijd van 1.13,86.

Titelverdedigster Letitia de Jong ging zondag niet meer van start. Ze stond na de eerste dag op de achttiende plek. Door een heupblessure stond De Jong in het voorseizoen geruime tijd aan de kant.