Van Gerwen naar dartsfinale in Players Championship

Michael van Gerwen heeft in Coventry de finale bereikt van de Players Championship Finals. De titelhouder versloeg de Welshman Gerwyn Price met 11-8, na een achterstand van 6-8. Later op zondagavond komt hij in de eindstrijd uit tegen de Engelsman Mervyn King.

Van Gerwen versloeg eerder op zondag landgenoot Dirk van Duijvenbode in de kwartfinales (10-5). ‘Mighty Mike’ was zaterdag ook al de sterkste in een Nederlands onderonsje. In de achtste finales bleef hij Jeffrey de Zwaan met 10-7 de baas.

Voor de winnaar ligt zondagavond een bedrag van ruim 110.000 euro klaar. De verliezer in de finale gaat met de helft naar huis.

Van Gerwen schreef dit toernooi al vijf keer op zijn naam. Vorig jaar won hij in de finale van Price met 11-9. Ook in 2013, 2015, 2016 en 2017 was hij de beste.