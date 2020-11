Van Gerwen ten koste van De Zwaan naar laatste acht op Finals

Michael van Gerwen heeft zich ten koste van landgenoot Jeffrey de Zwaan geplaatst voor de kwartfinales van de Player Championship Finals. Het Nederlandse onderonsje eindigde in 10-7. Het toernooi in Coventry geldt als laatste grote toernooi in aanloop naar het WK darts, volgende maand in Londen.

Van Gerwen nam een 8-3-voorsprong, maar De Zwaan won vervolgens drie legs op een rij. Bij 9-6 kreeg Van Gerwen zijn eerste matchdart, maar pas een leg later maakte hij het af met dubbel-2.

Van Gerwen won het toernooi al vijf keer. Vorig jaar was hij in de finale Gerwyn Price met 11-9 de baas. Ook in 2013, 2015, 2016 en 2017 was hij de beste op de Player Championship Finals.

Ook Dirk van Duijvenbode wist zich bij de laatste acht te scharen. Van Duijvenbode kende geen problemen met de Engelsman Luke Woodhouse. Het werd 10-1.

De kwartfinales, halve finales en eindstrijd worden zondag gespeeld.