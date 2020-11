Van Gerwen wint Players Championship Finals voor zesde keer

Darter Michael van Gerwen heeft de Players Championship Finals opnieuw gewonnen. De titelhouder versloeg in een spannende finale in Coventry de Engelsman Mervyn King met 11-10. Van Gerwen krijgt voor zijn toernooizege 110.000 euro.

Eerder op zondag was Van Gerwen in de kwartfinales met 10-5 te sterk voor landgenoot Dirk van Duijvenbode. Daarna won hij in de halve eindstrijd met 11-8 van de Welshman Gerwyn Price.

De 31-jarige Van Gerwen won de Players Championship Finals eerder in 2013, 2015, 2016, 2017 en 2019.