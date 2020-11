Veldrijder Vanthourenhout wint wereldbekercross in Tabor

De Belgische veldrijder Michael Vanthourenhout heeft in Tabor de eerste cross om de wereldbeker gewonnen. Hij liet in de laatste honderden meters zijn landgenoot Eli Iserbyt achter zich. De Belg Wout van Aert, die zaterdag in Kortrijk zijn eerste cross van het seizoen had gereden, finishte als derde. Lars van der Haar was de beste Nederlander: vijfde. Hij bleef zijn landgenoot Corné van Kessel net voor.

Voorlopig staan er vijf veldritten om de wereldbeker op het programma. De volgende is op 20 december in het Belgische Namen.