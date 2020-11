Verstappen niet tevreden over strategie en ploeggenoot Albon

Max Verstappen was niet helemaal tevreden met de strategie van Red Bull tijdens de Grote Prijs van Bahrein. “Het heeft voor de uitslag niet uitgemaakt”, zei de kopman van Red Bull die achter Lewis Hamilton als tweede over de finish kwam. “Maar we verliezen denk ik zo’n twee seconden met die tweede pitstop. En ik snapte niet helemaal waarom ik die derde pitstop moest maken. “

“Wij hadden agressiever moeten zijn, maar nu had Mercedes de regie omdat Lewis eerder stopte”, zei Verstappen. “We maakten een paar kostbare fouten, terwijl we niets te verliezen hebben. Ik snap niet dat wij zo conservatief waren.”

Verstappen was niet onder de indruk van de derde plaats van zijn ploeggenoot Alexander Albon, die profiteerde van het uitvallen Sergio Perez. “Daar kan ik duidelijk over zijn”, stelde hij. “Hij rijdt 40 seconden achter zijn teamgenoot, dus dat is niet heel goed toch? Het is natuurlijk een mazzeltje ook door het uitvallen van PĂ©rez, maar voor Alex is het wel mooi dat hij op het podium eindigt.”

Verstappen was geschrokken van de zware crash van Romain Grosjean tijdens de Grand Prix van Bahrein. “Het was beangstigend, die vlammenzee. Niet normaal, hij heeft echt geluk gehad”, zei hij voor de camera van Ziggo Sport. “Ik ben nooit zo’n voorstander geweest van de halo”, doelde hij extra bescherming van de cockpit. “Maar nu zie je wel hoe veilig de auto’s in de Formule 1 zijn.”