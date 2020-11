De Franse coureur Romain Grosjean komt niet in actie in de komende Formule 1-race in Bahrein, aanstaande zondag. Zijn team Haas heeft besloten hem te vervangen door de Braziliaan Pietro Fittipaldi.

Grosjean overleefde zondag een zware crash kort na de start van de Grote Prijs van Bahrein. Zijn bolide knalde hard in de vangrail en vloog in brand. De coureur wist uit het hevig brandende wrak te klimmen en liep voornamelijk brandwonden aan zijn handen op.