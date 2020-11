Formule 1-coureur Grosjean mag dinsdag ziekenhuis verlaten

Formule 1-coureur Romain Grosjean verlaat zeer waarschijnlijk dinsdag het ziekenhuis in Bahrein. De Fransman blijft nog een nacht langer in het militaire ziekenhuis in Bahrein om de brandwonden op de rug van zijn beide handen te laten verzorgen. “De behandeling verloopt voorspoedig. We verwachten dat hij dinsdag uit het ziekenhuis kan worden ontslagen”, meldde zijn team Haas F1.

De 34-jarige Fransman overleefde zondag een zware crash vlak na de start van de Grote Prijs van Bahrein. Zijn auto schoot na een touché met die van de Rus Daniil Kviat van de baan en doorboorde met hoge snelheid de vangrail. De bolide brak in tweeën en vatte onmiddellijk vlam. Grosjean wist op eigen kracht uit het wrak te klimmen en werd met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar bleek na onderzoek dat hij niets had gebroken en alleen brandwonden aan het ongeval had overgehouden.