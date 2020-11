Japanse schaatsers mijden WK afstanden vanwege veiligheidsredenen

De Japanse schaatsploeg komt begin volgend jaar niet naar Heerenveen voor de WK afstanden en twee wereldbekerwedstrijden. De schaatsbond van het land zet vraagtekens bij de veiligheid van het evenement en benadrukt dat deelnemers geen punten voor deelname aan de Olympische Spelen kunnen behalen.

Wereldtoppers als Nao Kodaira en Miho Takagi komen dus niet in actie in Thialf. Johan de Wit, de Nederlandse bondscoach van Japan, noemt de beslissing om niet deel te nemen “heel erg jammer”.

“Maar aan de andere kant begrijp ik het ook wel weer”, vertelt hij aan Schaatsen.nl. “Wij zien op televisie coaches die onder hun mondkapje door aan het coachen zijn en we zien mensen elkaar omhelzen. Dat kunnen wij hier moeilijk bevatten. Daarnaast is er nog veel onduidelijkheid over de hotels in Nederland. Het personeel zit niet in die bubbel, dus hoe gaat dat precies?”

Vanwege de coronapandemie moest flink het mes worden gezet in de schaatskalender van dit seizoen. Er zijn nu nog vier toernooien over die allemaal in Heerenveen worden afgewerkt. De EK allround en sprint worden op 16 en 17 januari verreden, gevolgd door twee weekenden met wereldbekerwedstrijden. De WK afstanden zijn voor 11 tot en met 14 februari op de agenda gezet.