Red Bull zeker van tweede plek WK constructeurs

Formule 1-renstal Red Bull heeft zich in de Grote Prijs van Bahrein verzekerd van de tweede plaats in het kampioenschap van de constructeurs. Met de tweede plaats van Max Verstappen en de derde van teamgenoot Alexander Albon kwam het Oostenrijkse team op 274 punten en is met nog twee races te gaan niet meer te achterhalen door de overige concurrenten. Mercedes, het team van wereldkampioen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, was al zeker van de wereldtitel.

Verstappen eindigde in Bahrein als tweede en liep in het individuele kampioenschap in op Bottas, die als achtste werd afgevlagd. De Nederlander staat met 189 punten nog altijd derde in de WK-stand, maar kan Bottas, die 201 punten heeft, nog voorbij in de twee resterende grands prix.

Hamilton verzekerde zich twee weken geleden in de Grote Prijs van Turkije al van zijn zevende wereldtitel. Hij won ook de race in Bahrein en kwam daarmee op 95 grandprixzeges in zijn carrière.