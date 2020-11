Ricciardo verwijt Formule 1 tonen van ‘Hollywoodbeelden’ Grosjean

Formule 1-coureur Daniel Ricciardo vindt het onbegrijpelijk dat de Formule 1 de beelden van de crash van Romain Grosjean zondag tijdens de GP van Bahrein zo uitvoerig heeft getoond. De Australiër in dienst van Renault is van mening dat “er geen sprake is van entertainment” en sprak van “Hollywoodbeelden”.

“Ik walg van de Formule 1. Ik ben teleurgesteld over het laten zien van de beelden en de manier waarop. Herhaling na herhaling van een auto die in tweeën brak. En of dat nog niet genoeg was, gingen ze ook nog over op zijn onboard camera”, aldus Ricciardo. “Waarom moeten we dit zien? We zouden een uur later weer in actie komen. Zijn familie moet daar naar blijven kijken, net als al onze gezinnen. Om het te laten zien alsof het Hollywood is, is niet cool.”

Valtteri Bottas van Mercedes sloot zich aan bij Ricciardo, maar was minder veroordelend. “Ik denk dat de mensen het willen zien. Maar er zijn wel grenzen”, zei de Finse coureur. “Het had een fractie erger kunnen zijn en dan had hij niet uit de auto kunnen stappen.”

Zijn baas Toto Wolff staat er iets anders in. “Als je niet transparant bent als organisatie loop je het risico dat anderen beelden gaan tonen en je er geen controle over hebt”, aldus Wolff.

Grosjean crashte vlak na de start van de Grote Prijs van Bahrein hard in de vangrail, waarbij zijn wagen in tweeën brak en in brand vloog. De Franse coureur wist zichzelf uit de vuurzee te bevrijden en kwam er uiteindelijk nog redelijk goed van af.