‘Zo’n crash overleven laat zien hoe veilig Formule 1 is’

Het was bijna een onwerkelijk beeld; Romain Grosjean die ogenschijnlijk ongedeerd uit een brandend autowrak stapte. De vlammen leken geen vat te hebben op de Franse Formule 1-coureur, die even daarvoor zijn bolide met 221 kilometer per uur door de vangrail had geboord tijdens de Grote Prijs van Bahrein.

Na het zien van de crash waren de kenners het er al snel over eens dat Grosjean de crash niet zou hebben overleefd zonder de halo, de beugel op de cockpit die dient ter bescherming van het hoofd. “Zonder die beugel voor zijn neus zou zo’n harde klap fataal zijn geweest. Dan had hij er nooit uit kunnen klimmen of was zijn nek gebroken”, zegt voormalig Formule 1-rijder Giedo van der Garde.

“De halo is de laatste uitvinding van de internationale autosportfederatie FIA, die constant aan het pushen is om de veiligheid te verbeteren in een sport die van nature gevaarlijk is. En je ziet dat ze de juiste richting op zijn gegaan. Het is dankzij de maatregelen van de FIA dat Grosjean heelhuids uit dat wrak is gekomen. Zo’n heftige crash overleven, laat zien hoe veilig de Formule 1 is”, zegt Van der Garde.

Niet alleen de halo speelde een levensreddende rol. “De FIA is ook heel lang bezig geweest om de zogeheten monocoque te verbeteren. Elk jaar moeten de teams hun cockpit testen en laten zien dat de monocoque sterk genoeg is. De cockpit moet keiharde klappen aan achterkant, voorkant en beide zijkanten kunnen opvangen zonder te breken. Ook dat heeft zijn leven gered. Evenals het brandwerende pak dat hij droeg.”

Van der Garde schrok als iedereen van de crash, waarbij de auto van Grosjean in tweeën brak en na een steekvlam meteen in lichterlaaie stond. “Hij had de mazzel dat hij niet bewusteloos was, anders was het alsnog misgegaan. Het was knap dat hij zo snel de brandende auto uit kon klimmen. Dat kwam vast ook door de adrenaline. Het is ook iets dat de coureurs ieder seizoen verplicht testen. Voorheen moest je in 10 seconden uit de auto kunnen stappen, nu met de halo is dat 15 seconden. Grosjean was er na ruim 20 seconden uit. Hij kon zich denk ik niet oriënteren na die klap en in het vuur, maar voordeel is dat de coureurs blindelings hun handelingen kunnen verrichten omdat ze zo vaak in die auto zitten. Gordels losmaken en het stuurtje afkoppelen duurt enkele seconden.”

Van der Garde, die in 2013 vaste rijder was voor het toenmalige Formule 1-team Caterham, had ook in jaren niet zo’n vuurexplosie gezien in de Formule 1. “Maar dat kan gebeuren als het chassis in tweeën breekt en de achterkant los komt. Daar zit de zogeheten fuelcell. Die kan klappen als er een ontsteking los zit en er een beetje vuur bij komt. We hebben dat inderdaad niet vaak gezien, maar we hebben ook zelden gezien dat een coureur zo hard de vangrail inreed. Het is en blijft een gevaarlijke sport, maar dankzij de FIA wel steeds veiliger.”