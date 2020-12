Boksers Fontijn en Lacruz in april terug naar Londen

Het Europees olympisch kwalificatietoernooi boksen wordt, als de omstandigheden rondom het coronavirus het toelaten, in april 2021 in Londen voortgezet. Namens Nederland zijn Nouchka Fontijn en Enrico Lacruz nog in de race om een olympisch ticket voor Tokio 2021. Het evenement werd half maart in de Engelse hoofdstad afgebroken vanwege de uitbraak van het longvirus.

Fontijn was in de klasse tot 75 kilogram in Londen nog niet in actie gekomen. Ze zou in maart strijden tegen de Griekse Kyriaki Aslanidi. De Griekse bond mag echter nog een andere boksster selecteren, aangezien het toernooi in deze divisie nog niet was begonnen. Voor de eerste vier in Londen ligt een olympisch startbewijs klaar.

Lacruz (-63 kilogram) versloeg in maart in de eerste ronde de Israëliër Ahmad Shtiwi met 5-0. Hij moet het in april volgend jaar in de achtste finales opnemen tegen de Albaniër Rexhildo Zeneli. De winnaar van die partij verdient een olympisch ticket.

Fontijn en Lacruz waren al actief bij de Zomerspelen van Rio 2016. Fontijn behaalde zilver in Brazilië. Lacruz werd in de achtste finales uitgeschakeld.