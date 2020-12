Grosjean ‘keek de dood in de ogen’ en dacht aan Lauda

Formule 1-coureur Romain Grosjean heeft naar eigen zeggen “de dood in de ogen gekeken”. Dat zei de Fransman die zondagmiddag betrokken was bij een zware crash tijdens de GP van Bahrein. Grosjean was in gedachten bij Niki Lauda, zo bekende hij op de Franse zender TF1.

“Ik weet niet of het een wonder was, maar ik denk dat het nog niet mijn tijd was om te sterven. Ik was aan het einde banger voor mijn familie, vrienden en kinderen dan voor mezelf. Ik denk dat ik wel wat psychologische hulp nodig heb, want zelfs in Hollywood zie je dit soort beelden niet. Dit is de ergste crash die ik ooit heb gezien”, zei de 34-jarige Grosjean

Er zijn voorbeelden te noemen van Formule 1-coureurs die om het leven zijn gekomen bij een op het oog minder ernstig ongeval. Tot opluchting van alle racefans kwam Grosjean er vanaf met enkele brandwonden. Hij heeft zelfs de hoop uitgesproken om over anderhalve week weer achter het stuur te kruipen.

“Het leek veel langer dan 28 seconden. Ik zag mijn gezichtsveld helemaal oranje worden en zag vlammen aan de linkerkant van de auto. Er schoot heel veel door mijn hoofd en ik dacht aan Niki Lauda. Ik wilde mijn loopbaan niet zo eindigen”, aldus Grosjean, refererend aan het ongeval van racelegende Lauda, die in 1976 levend dreigde te verbranden.

“Toen vertelde ik mezelf dat ik hoe dan ook uit de auto moest klimmen. Ik stak mijn handen uit de auto en voelde het vuur. Ik klom eruit en voelde hoe iemand me uit de vuurzee trok. Ik wist dat ik veilig was.”

Als het aan Grosjean ligt, is het seizoen nog niet ten einde. “Ik zou zeggen dat ik het gevoel heb dat ik blij ben om nog te leven, dat ik de dingen nu anders zie”, aldus de gelukkige coureur. “Maar je moet ook weer in de auto stappen, indien mogelijk al in Abu Dhabi.”

Grosjean blijft nog tot woensdag in het ziekenhuis. “Niets zorgwekkends, de artsen vinden het gewoon veiliger hem nog een dagje daar te houden”, zei G√ľnther Steiner, de teambaas van Haas.