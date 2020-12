Nationale titelstrijd tennis toch nog dit jaar in Amstelveen

Het Nederlands kampioenschap tennis indoor wordt toch nog dit jaar gehouden. Dat gebeurt van maandag 14 december tot en met zondag 20 december op de hardcourtbanen van het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen. Een week eerder vinden op dezelfde locatie de NK rolstoeltennis plaats.

Commercieel en technisch Directeur Jacco Eltingh zegt: “Het was lang wikken en wegen. De internationale toernooikalender blijft continu veranderen. Door de mogelijke verplaatsing van de Australian Open en het wegvallen van meerdere kleine toernooien ontstond voor ons toch de mogelijkheid om in december beide NK’s te organiseren in Amstelveen en daar ben ik blij mee.”

Vanwege de coronamaatregelen is publiek niet toegestaan.