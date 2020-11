Perez keert in elk geval over jaar terug in Formule 1

Sergio Perez keert in elk geval over een jaar terug in de Formule 1. Dat zei de Mexicaanse coureur een dag na de Grote Prijs van Bahrein. Perez vertrekt na dit seizoen bij Racing Point en heeft nog geen ‘stoeltje’ voor de komende jaargang.

Red Bull is op de korte termijn zijn enige hoop. Hij zou ploeggenoot van Max Verstappen kunnen worden, als de renstal afscheid neemt van Alexander Albon. Vooralsnog is het daar nog niet van gekomen.

Perez maakt zich daar geen zorgen over. “Desnoods neem ik een sabbatical en keer ik daarna terug. Wat mij betreft geen enkel probleem. Voor 2022 heb ik inmiddels meerdere opties. Het gaat zonder enige twijfel goed komen.”