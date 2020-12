Veldrijdster Van Anrooij naar België voor verdere behandeling

De Nederlandse veldrijdster Shirin van Anrooij (18) heeft het ziekenhuis in Tsjechië, waar ze na haar zware valpartij zondag werd opgenomen, mogen verlaten. In een ziekenhuis in Herentals in België zijn haar verwondingen nader onderzocht.

Van Anrooij liep tijdens de wereldbekerwedstrijd in Tabor onder meer een diepe, open wond in een onderarm op, veroorzaakt door een schijfrem. De wereldkampioene bij de junioren onderging nog dezelfde avond een operatie.

Volgens de ploegleiding van Telenet-Baloise Lions is de ingreep in Tsjechië goed verlopen. “Om infectie te voorkomen zal Shirin in Herentals de komende dagen verder worden behandeld. Afgezien van een pijnlijke schouder gaat het goed met haar.”

Van Anrooij liet op social media weten dat er geen spieren en pezen zijn beschadigd in haar onderarm. “Ik heb alleen mijn ringvinger gebroken.”