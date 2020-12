‘Australian Open begint 8 februari’

De Australian Open begint vermoedelijk maandag 8 februari, drie weken later dan gepland. Dat blijkt uit een brief die toernooidirecteur Craig Tiley aan de tennissers heeft gestuurd, melden de Australische kranten The Age en Sydney Morning Herald.

“Het heeft even geduurd. Maar het goede nieuws is dat het er naar uitziet dat we de Australian Open op 8 februari kunnen organiseren “, aldus Tiley in de brief.

Het is de bedoeling dat de spelers tussen 15 en 17 januari in Australiƫ arriveren en daarna twee weken in quarantaine gaan. Het is wel een aangepaste vorm van quarantaine, want de tennissers mogen wel maximaal vijf uur per dag hun hotel uit om te trainen. Alle spelers, begeleiders en betrokkenen worden meerdere keren getest op het coronavirus.

Australiƫ heeft de pandemie vrij goed doorstaan. De angst dat de tennissers en hun gevolg het virus mee zouden nemen, was in het land vrij groot. De regering in de deelstaat Victoria, waar speelstad Melbourne deel van uitmaakt, had daarom opgeroepen tot uitstel en zeer strikte hygiƫnevoorwaarden.

Uitstel naar 8 februari heeft ook gevolgen voor het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam, dat van 6 tot en met 14 februari op de kalender staat.