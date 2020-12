Brit Russell vervangt Hamilton in Grote Prijs van Sakhir

George Russell neemt komend weekeinde tijdens de Grote Prijs van Sakhir de plaats in van Lewis Hamilton. De 22-jarige Brit is aangewezen als vervanger van de zevenvoudig wereldkampioen van Mercedes, die ontbreekt omdat hij positief heeft getest op het coronavirus. De Belg Stoffel Vandoorne was de andere kandidaat om het stoeltje van Hamilton tijdelijk over te nemen.

Reservecoureur Jack Aitken vervangt op zijn beurt Russell bij de Grote Prijs van Sakhir bij Williams.

“Ten eerste wil ik iedereen bij Williams enorm bedanken voor het geven van deze kans. Ik draag dit weekeinde misschien een ander racepak, maar ik ben een Williams-coureur en ik zal mijn team bij elke stap blijven aanmoedigen”, aldus Russell. “Ik hoop terug te komen als een betere coureur, met nog meer energie en ervaring om Williams verder vooruit te helpen. Uiteraard kan niemand Lewis vervangen, maar ik zal alles geven vanaf het moment dat ik in de auto stap.”