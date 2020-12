Formule 1-team Haas bevestigt komst Mick Schumacher

De Duitser Mick Schumachter komt volgend jaar uit in de Formule 1 bij Haas F1. De Amerikaanse renstal bevestigde woensdag de komst van de zoon van racelegende Michael Schumacher.

De 21-jarige Schumacher heeft de leiding in de Formule 2. Op het circuit van Sakhir in Bahrein worden daarin komend weekeinde de laatste wedstrijden gereden. Zijn vader is zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1, een record dat dit jaar werd geƫvenaard door de Brit Lewis Hamilton.

Schumacher tekende een contract voor “meerdere jaren” voor het team dat een samenwerkingsverband heeft met Ferrari. Sinds januari 2019 maakte hij deel uit van de opleiding van het Italiaanse team, waarvoor zijn vader de meeste van zijn zeven titels veroverde. Michael Schumacher raakte levensgevaarlijk gewond bij een ski-ongeval eind 2013. Hij liep zwaar hersenletsel op en leeft sindsdien afgezonderd van de buitenwereld.

Volgende week vrijdag zal de jonge Schumacher tijdens de vrije trainingen voor de GP van Abu Dhabi zijn eerste kilometers voor Haas maken. Maar eerst kan hij zich in de Formule 2 als lid van het Italiaanse Prema-team verzekeren van de titel. Net als in de Formule 3, waarin hij in 2018 de Europese titel pakte, had hij ook in de op een na hoogste klasse een jaar nodig om zijn kwaliteiten te tonen.

In de Formule 1 begint hij bij een team dat dit jaar teleurstelde. Haas bezet met slechts 3 punten de voorlaatste plaats in het klassement van constructeurs. De beide rijders, de Fransman Romain Grosjean en de Deen Kevin Magnussen, moeten vertrekken. Grosjean overleefde afgelopen weekeinde in de GP van Bahrein nog een zware crash. Haas presenteerde dinsdag al de Rus Nikita Mazepin als aanwinst voor komend seizoen.