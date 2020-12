Geen gezang en verkleedpartijen bij WK darts, kersttrui mag wel

De gebruikelijke carnavaleske taferelen bij de WK darts in Alexandra Palace in Londen zullen dit coronajaar tot een minimum beperkt zijn. De mondiale proforganisatie PDC wil dat de 1000 bezoekers die dagelijks naar binnen mogen zich aan strenge gedrags- en kledingregels houden. Dus dit keer geen imitaties van rockicoon Elvis, geen uitdossingen als non of als engel, geen grote (oranje) pruiken en zeker ook geen massale spreekkoren en luidkeelse liederen. Dartfans in speciale kerstkleding mogen nog wel naar binnen.

“Helaas kunnen we dit jaar niemand toelaten in uitbundige kledij”, liet de PDC weten. “Wie zich niet houdt aan onze regels, wordt uit de zaal verwijderd.”

De bekende lange tafels in ‘Ally Pally’ worden vervangen door kleine tafels voor vier personen uit hetzelfde huishouden of uit dezelfde ‘bubbel’. Vanaf die plek mogen de bezoekers hun favorieten nog wel aanmoedigen en kunnen ze via een app ook drank en eten bestellen.

Het WK is sinds maart het eerste evenement van de PDC dat met publiek wordt afgewerkt. Het langgerekte toernooi begint op 15 december. Normaal zitten er per avond zo’n 2500 fans in het Londense complex.